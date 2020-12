Jovane regressa aos treinos do Sporting com limitações

Jovane Cabral regressou, esta quarta-feira, aos treinos do Sporting no relvado, ainda que de forma limitada e afastado do grupo.

Além de treinar no relvado, sem estar integrado no plantel, o avançado caboverdiano fez trabalho de ginásio. Foi o único ausente.

A outra grande novidade da sessão foi a chamada dos jovens Geny Catamo e Vasco Gaspar, das equipas B e sub-23 do Sporting.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10h00, na Academia.

A equipa de Rúben Amorim prepara a visita ao Belenenses SAD, a contar para o campeonato, marcada para domingo, às 20h00, no Estádio Nacional, no Jamor. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.