O começo de um ciclo terrível

O jogo a disputar logo à noite entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica, a contar para uma serôdia Supertaça, é apenas o início de um ciclo terrível para os três grandes, os quais vão ter necessidade de apelar às suas melhores capacidades para chegarem ao fim, senão incólumes, pelo menos sem terem sido atingidos por danos irreparáveis.

É que, a seguir, teremos diversos jogos para a final a quatro da Taça da Liga e jogos incluídos nas derradeiras jornadas da nossa Liga, em que Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto vão ser chamados por diversas vezes a prestar provas, sem que possa antecipar-se quem, deste trio, virá a sofrer prejuízos dificilmente recuperáveis.

Convém também juntar a este trio o Sporting de Braga, que vai estar igualmente em ação por diversas vezes em circunstâncias difíceis, a começar já, no início do ano, quando terá de medir forças em Alvalade com o Sporting, por enquanto comandante da classificação.

Temos, assim, à vista, uma mão cheia de pratos suculentos que poderão ajudar a ultrapassar a fase um pouco monocórdica que o nosso campeonato atravessa, e trazer alguma clarificação quanto à verdadeira capacidade das equipas que se têm mantido nos lugares de maior destaque.

Logo à noite, em Aveiro, o primeiro dos vários testes que se avizinham, coloca frente a frente águias e dragões, numa final em que o FC Porto regista o maior somatório de vitórias.

No entanto, nem é esse fator que concede ao conjunto nortenho uma especial dose de favoritismo, mas sim porque aos encarnados vão faltar, por razões conhecidas, duas peças fundamentais do seu meio-campo, Pizzi e Gabriel.

É verdade que nenhum destes dois conjuntos tem exibido futebol de “encher o olho”, antes pelo contrário, proporcionando-nos exibições muito distantes daquilo que a valia dos seus plantéis justificaria.

Num ano quase a despedir-se, o primeiro título da temporada sairá logo à noite do Municipal de Aveiro. Veremos com que consequências para os dois lados.