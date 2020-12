“Ofereça o Bom Gelado”. Marca nacional lança campanha para o Natal

Fratellini, uma marca portuguesa de gelados artesanais, decidiu lançar, neste ano, um voucher de Natal com vista a ajudar a Associação Vale de Acór.

“Ofereça o Bom Gelado” é o nome da campanha, que permite adquirir um voucher equivalente a uma caixa de gelado.

A campanha decorre no site da marca e, de acordo com Rita Líbano Monteiro, da Associação Vale de Acór, “o processo não podia ser mais simples: na compra de uma caixa de gelado de um litro, até três sabores, o cliente recebe um voucher com um código promocional para ser trocado por um gelado, que tornará mais doce o Natal de amigos ou familiares. O gelado é entregue em casa, na morada indicada”.

“É um projeto extraordinário, porque, para além de estar a receber um ótimo gelado, está a ajudar uma associação, pois 100% das vendas dos gelados vão ser para a associação Vale de Acór e servem para ajudar o desenvolvimento das atividades da associação”, sublinha a responsável.

A Fratellini surgiu em 2018 e foi criada pela Associação Vale de Acór, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1994 no âmbito da recuperação de pessoas com dependências, acolhendo-as e reinserindo-as na sociedade após o tratamento.

De acordo com a associação, “o projeto Fratellini, nasceu com o objetivo de facilitar a reinserção profissional das pessoas que a Associação acompanha”. E como “muitas têm grandes dificuldades de inserção no mercado laboral, pois necessitam de um ambiente de trabalho protegido onde possam ter um acompanhamento terapêutico próximo, no início do projeto, o Vale de Acór levou dois dos seus antigos residentes a Pádua, Itália, onde fizeram duas formações em gelataria com a parceria da Cooperativa Giotto”. Um desses residentes é atualmente o responsável pela confeção dos gelados.

Renascença e a Associação Vale de Acór

Nas palavras dos seus responsáveis, “no Vale de Acór são acolhidos os "novos pobres" da sociedade – pessoas sem comunidade que são colocadas face à impotência ou falência de si mesmas e, por isso mesmo, incapazes de ativar os seus recursos pessoais para reagir de um modo construtivo”.

Falamos de “Toxicodependentes e alcoólicos; toxicodependentes com problemas psiquiátricos (duplo diagnóstico); toxicodependentes reclusos e ex-reclusos.

Em 2015, de acordo com Rita Libano Monteiro, “o Grupo RCom, na ajuda à Associação Vale de Acór, dedicou a sua campanha de Natal à associação”, sendo “as receitas dessa campanha para estes projetos que, na altura, estávamos a começar a desenvolver”.

“Este projeto dos gelados Fratellini, se hoje existe, é também pela ajuda fundamental que foi dada pela Renascença”.