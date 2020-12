“Natal não pode ser confundido com coisas efémeras”, diz Francisco

O Natal não pode ser reduzido a uma festa consumista, afirmou o Papa nesta manhã de quarta-feira, durante a audiência geral.

“O Natal não pode ser confundido com coisas efémeras. É importante que não seja reduzido a uma festa meramente sentimental ou consumista, rica de prendas e bons votos, mas pobre de fé cristã e de humanidade”, sublinhou durante o habitual encontro semanal, que nesta quarta-feira decorreu online, a partir da biblioteca do Palácio Apostólico.

“É, portanto, necessário refrear uma certa mentalidade mundana, incapaz de compreender o núcleo incandescente da nossa fé, que é o seguinte: ‘E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós’. Este é o núcleo do Natal. Melhor: é a verdade do Natal, não há outra”, concluiu, lembrando o que já tinha dito no domingo.

Dirigindo-se aos ouvintes de língua portuguesa, Francisco apontou a importância do presépio: “Se a pandemia nos obrigou a estar mais distanciados, Jesus, no presépio, mostra-nos o caminho da ternura para continuarmos vizinhos, para sermos humanos”.