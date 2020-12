Natal. Conferência Episcopal pede “todas as cautelas” na “alegria da festa”

Na sua nota, o Conselho Permanente do episcopado congratulou-se com as orientações anunciadas pelo Governo, que “permitem celebrar em assembleia não apenas nas manhãs dos dias de Natal, do Domingo da Sagrada Família (27 de dezembro) e da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus (1 de janeiro), mas também na véspera desses dias festivos e na tarde dos dias de Natal e de Ano Novo”.

Os bispos católicos de Portugal pedem aos sacerdotes que se “abstenham da prática tradicional de dar a imagem do Menino a beijar” e que substituam esse gesto de “veneração afetuosa” por outro que “não implique contacto físico e previna aglomerações”. Neste âmbito, agradecem também a “disponibilidade generosa” dos padres para “proporcionarem aos fiéis ocasiões ampliadas de participação na Liturgia festiva desta quadra” e exortam a “manter todos os cuidados”, conforme as orientações em vigor.

A Conferência Episcopal Portuguesa convida ainda todas as pessoas que estão nas “situações de risco” e os que estão “impedidos de participar” presencialmente na Eucaristia a “santificar estes dias pela oração e pela caridade”. A CEP publicou também a mensagem de Natal ‘Vem, Senhor Jesus, dá-nos a tua Luz!’, desafiando todos a “viver com alegria a estação do Natal” e a “produzir esperança e encanto” no “tempo de pandemia e de tristeza”.