Sérgio Oliveira acredita que FC Porto vence Supertaça com justiça. "Controlámos os 90 minutos"

Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, encara com naturalidade a vitória contra o Benfica, por 2-0, e a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira. Em declarações à RTP, o internacional português diz que vencer títulos é normal no FC Porto.

"É a conquista de mais um troféu, é normal nesta cara, estamos habituados a ganhar. Cumprimos com o que tínhamos a cumprir, que era vencer, mas chega e agora é preciso continuar", afirma.

Sobre o jogo em si, Sérgio acredita que os dragões foram superiores ao Benfica nos 90 minutos, cumprindo com o que o Sérgio Conceição tinha pedido à equipa.

"O Sérgio disse-nos para ir ganhar a Taça e foi isso que aconteceu. Fizemos mais golos do que eles, tivemos sempre por cima do jogo, soubemos contra-atacar bem, atacar em organização e aproveitar a profundidade. Estivemos equilibrados nas transições do Benfica, acho que controlamos os 90 minutos", termina.

O FC Porto venceu o Benfica, por 2-0, e venceu a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro.