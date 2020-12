Costa agradece “trabalho extraordinário” dos militares

O primeiro-ministro agradece o “trabalho extraordinário” dos militares portugueses num vídeo em que também agradece às famílias e em que aproveita para, mais uma vez, pedir o respeito pelos cuidados necessário para conter a pandemia de Covid-19.

António Costa lembra que, nos últimos anos, tem visitado missões militares no estrangeiro por esta altura do Natal. Este ano tinha planeado ir à República Centro-Africana, ao Mali e a São Tomé e Príncipe. Mas, na véspera de partir, soube que o Presidente francês, com quem tinha almoçado no dia anterior, estava infetado com Covid-19 e teve de ficar em confinamento.

“Como já é do conhecimento de todos, estou em isolamento profilático, não podendo deslocar-me, como planeado, para estar convosco. Mas é com a mesma determinação e alegria que vos envio esta breve mensagem para homenagear todos os militares que, 24 horas sobre 24 horas, 365 dias por ano, protegem sem alardes a nossa tranquilidade, os nossos bens e as nossas vidas. No nosso país e fora dele, em missões de grande importância ao serviço da comunidade internacional, ao mesmo tempo servindo igualmente os interesses do país e fazendo um trabalho extraordinário de que todos os portugueses se orgulham”, afirma Costa no vídeo enviado aos militares.

“Se a distância física de casa e das nossas famílias custa sempre, custa ainda mais nesta época festiva e num quadro de pandemia em que, apesar de já se começar a ver uma luz ao fundo do túnel, infelizmente ainda durante algum tempo não vamos poder baixar a guarda de maneira nenhuma”, prossegue o primeiro-ministro na sua mensagem que é também “um muito sincero e justo agradecimento às famílias que de modo solidário e resiliente suportam a ausência e as saudades dos seus entes queridos, que, por motivos de serviço, têm de estar longe nesta altura do ano”.