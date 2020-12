Cavaco Silva critica a esquerda e a geringonça

Numa iniciativa na internet promovida pelo núcleo da Juventude Social-Democrata (JSD) da Maia, Cavaco Silva atacou a esquerda parlamentar, acusando “os outros governos não sociais-democratas” de raramente terem sido “governos com uma perspetiva reformista”.

“Não sou capaz de apontar uma reforma significativa levada a cabo pelo governo da geringonça”, apontou na terça-feira à noite.

“O mesmo agora, depois das eleições que tiveram lugar no ano passado”, acrescentou o antigo Presidente da República.

Na sua intervenção, Cavaco Silva apelou ainda aos jovens do partido que coloquem um ponto final na trajetória do desenvolvimento económico do país.

"Esta trajetória está a conduzir Portugal para lanterna vermelha ao nível de desenvolvimento, nos 19 países da união monetária”, defendeu.

“Quando era primeiro-ministro, éramos o 11.º país em matéria de desenvolvimento. Agora, só temos atrás de nós a Grécia e a Letónia”, concluiu o antigo presidente do PSD.