Sobe para 11 número de mortos por Covid-19 na Madeira

A Madeira registou esta quarta-feira 54 casos de Covid-19 e mais uma morte, elevando o número de óbitos associados à doença para 11, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo também dez recuperações e 208 situações suspeitas em estudo.

"Hoje há 54 novos casos positivos a reportar, pelo que a região autónoma passa a contabilizar 1.343 casos confirmados de Covid-19", refere em comunicado, sublinhando que se trata de quatro casos importados - dois provenientes do Reino Unido, um da Suíça e um da região Norte de Portugal - e 50 de transmissão local.

Com os novos casos, o arquipélago totaliza agora 391 casos ativos, dos quais 110 são importados e 281 de transmissão local.

Três dos casos identificados hoje são profissionais de saúde do Serviço de Saúde da Madeira, um deles com contacto com um caso positivo fora do contexto laboral.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 63 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 306 em alojamento próprio e 22 pessoas encontram-se internadas no Hospital [Central do Funchal] dr. Nélio Mendonça, uma das quais nos cuidados intensivos.