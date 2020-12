Portugal vai receber mais 70.200 doses da vacina na próxima semana

Com esta antecipação da Pfizer, "neste mês de dezembro, teremos uma chegada desta nova vacina da Pfizer que atinge as 79.950 doses divididas entre estas duas entregas, a primeira no dia 26 e a outra no dia 28 de dezembro", anunciou Marta Temido.

Marta Temido explica, por outro lado, que a entrega antecipada de vacinas não vai alterar o número total de doses disponíveis para o primeiro trimestre de 2021.

“É muito importante, porque daqui decorrerá a possibilidade de alocar já 9.750 vacinas também à região autónoma da Madeira e dos Açores, por um lado, e, por outro lado, continuar a expandir a vacinação dos profissionais de saúde e prestadores de cuidados diretos de pessoas suspeitas ou de doentes Covid, de acordo com uma proporção que temos considerado constante e que permitirá vacinar 60% dos profissionais que foram identificados já neste momento”, sublinhou a ministra da Saúde.