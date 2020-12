Políticos não têm prioridade nas vacinas

Veja também:

As primeiras vacinas anti-Covid estão quase a chegar a Portugal e, no dia 27, começam a ser vacinados os primeiros profissionais de saúde.

Os titulares de cargos políticos fazem parte dos grupos prioritários?

Não. Não há um grupo especial para os políticos ou titulares de cargos políticos. O grupo que coordena o plano de vacinação optou por não fazer uma tipificação desse género. Há políticos que podem fazer parte de grupos prioritários, mas não por serem políticos e sim devido à sua profissão ou pela sua condição de saúde ou em função da idade.

Então o Presidente da República e o primeiro-ministro não vão ser dos primeiros a receber a vacina?

Não, pelo menos a julgar pela informação disponível. Mas, como os responsáveis já disseram várias vezes, este é um plano que vai sendo adaptado. O Presidente da República já disse que fará parte da segunda fase da vacinação, que é a que vai incluir os maiores de 65 anos e que deve começar em março.

E os militares e as forças de segurança são prioritários?

São. Fazem parte da primeira fase, mas só devem começar a ser vacinados em fevereiro, uma vez que as doses que chegarão em janeiro não vão sequer chegar para vacinar as 250 mil pessoas previstas e que estão no âmbito dos profissionais de saúde diretamente envolvidos nos cuidados a doentes com Covid-19, os profissionais e residentes em lares e os profissionais e internados em unidades de cuidados continuados.