Mortes e casos de Covid-19 voltam a subir. Mais 89 óbitos e 4.602 infeções em Portugal

Nos hospitais portugueses há esta quarta-feira 2.990 pessoas internadas com Covid-19, menos 105 em relação ao dia anterior.

Desde a chegada da pandemia ao país, estão confirmadas 6.343 mortes e mais de 383 mil casos do novo coronavírus.

Trata-se de um aumento do número de óbitos e infeções em relação à tendência dos últimos dias.

Relatório do Instituto Ricardo Jorge revela que 71(...)

Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o maior número diário de mortes. Nas últimas 24 horas aconteceram 40 óbitos por Covid-19 naquela região e mais 1.467 infetados.

O Norte tem mais 32 mortes e 1.811 casos, a região Centro 14 óbitos e 791 casos, o Alentejo três mortes e 322 casos e o Algarve 151 infeções.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem 38 novos casos e os Açores 22.

A partir desta quarta-feira, os portugueses que residem em zonas com maior risco de Covid-19 podem circular entre concelhos, uma medida aprovada pelo Governo apenas para a época de Natal.



Portugal está em estado de emergência até 7 de janeiro, mas as restrições conhecem um abrandamento a partir desta quarta-feira, para depois voltarem a ser agravadas para o período do Ano Novo.

Esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revela que a variante, identificada como A222V, chegou a Portugal, ainda no verão, e representa 71% dos genomas sequenciados durante a segunda vaga.



Para além desta variante, foram ainda identificadas duas novas estirpes, detetadas em todas as regiões de Portugal continental. De acordo com o documento, "A mutacão S477N na Spike altera o domínio de ligação ao receptor, pondendo aumentar a afinidade da ligação da Spike às células do hospedeiro".