Marcelo elege diminuição das desigualdades como desafio nacional neste Natal

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "este é um grande desafio de Natal e do ano que está a entrar", que a todos convoca, "é um grande desafio nacional".

"Não basta dizer que não pode ninguém ficar para trás, é preciso diminuir as desigualdades que se agravaram entretanto", declarou o Presidente da República, acrescentando: "É preciso que aqueles que estão para trás se aproximem daqueles que estão em posição privilegiada".

O chefe de Estado deixou esta mensagem durante uma cerimónia na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, em que recebeu da Cáritas Portuguesa uma "vela da paz", símbolo da campanha de solidariedade natalícia "10 milhões de estrelas" desta organização católica.

O Presidente da República alertou para os efeitos económicos e sociais da pandemia de Covid-19, dizendo que "se traduziu em portugueses mais pobres, em muitos casos, em mais desigualdades, em mais desempregados, em mais portugueses com cortes salariais - apesar do esforço das medidas de natureza social que têm sido tomadas para reduzir, para limitar os efeitos da crise".



"É olhar para o número dos sem-abrigo, que aumentou, infelizmente, bastante por todo o pais, é olhar para aqueles que têm situações de maior provação, na doença, por virtude da idade, pelo abandono, pela solidão", apontou.

O chefe de Estado defendeu que "não vale de nada" Portugal avançar "no digital, na transição no domínio da energia, nas qualificações mais sofisticadas", se ao mesmo tempo "o lastro dos que ficam numa posição cada vez mais afastada for aumentando", porque assim "a sociedade como um todo não avança, a sociedade recua".