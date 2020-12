Infarmed disponibiliza informação atualizada sobre vacinas contra a Covid-19

Veja também:

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) disponibilizou no seu portal na Internet uma área com informações atualizadas sobre as vacinas contra a Covid-19, anunciou o organismo esta quarta-feira.

Segundo o Infarmed, esta área específica surge na sequência da aprovação pela Agência Europeia do Medicamento e pela Comissão Europeia da vacina Comirnaty, desenvolvida pelos laboratórios BioNTech e Pfizer.