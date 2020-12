Há 109 concelhos de Portugal no nível de risco extremo e muito elevado de contágio

Veja também:

Cento e nove concelhos de Portugal continental estão nos níveis de risco muito elevado e extremo de contágio pelo novo coronavírus, menos seis do que no início do mês.

A nova lista que divide os municípios entre os níveis moderado, elevado, muito elevado e extremo de contágio foi divulgada pelo Governo na semana passada, mas apenas produzirá efeito a partir das 00h00 de quinta-feira, quando entrar em vigor o novo estado de emergência, que se prolonga até às 23h59 de 7 de janeiro.

Ou seja, as restrições aplicadas devido à pandemia de Covid-19 em cada um dos concelhos, mesmo que tenham subido ou descido de nível, apenas começam a ser aplicadas na quinta-feira.

Segundo a nova lista de níveis de risco, existem agora 30 concelhos em risco extremo de contágio, menos cinco do que em 2 de dezembro, e 79 em risco muito elevado, mais um do que no início do mês.