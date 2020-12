Das viagens aos horários dos restaurantes. Medidas para o Natal em pandemia

Portugal está em estado de emergência até 7 de janeiro, mas as restrições conhecem um abrandamento a partir desta quarta-feira, para depois voltarem a ser agravadas para o período do Ano Novo.

O Governo não estipulou limitações para as celebrações do Natal, mas nem por isso as famílias devem por de parte o bom senso e o respeito pelas regras sanitárias básicas.

Na primeira conferência de imprensa da DGS em que participou depois de ter estado de baixa, por estar infetada com Covid-19, Graça Freitas deu alguns conselhos para os festejos.

Recordando que Portugal conseguiu finalmente baixar os números de infeções e de óbitos ao longo das últimas semanas, a diretora-geral disse que “temos responsabilidade acrescida de, nestas festas, não retroceder no número de casos.”

Assim, Graça Freitas convida os portugueses a “transmitir os afetos com respeito pela distância de segurança” e manter as casas arejadas. “Há a ideia em Portugal de que não devemos ter as casas arejadas no inverno, porque podemos ficar doentes. Pelo contrário, devemos arejar as casas. O arejamento é uma das medidas principais para evitar a transmissão.”

“Agasalhemo-nos melhor, mas temos de arejar as nossas casas”, afirmou.

Dias antes, o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, apresentou dez regras de ouro para um Natal com menor risco de propagação de Covid-19, nomeadamente tentar limitar os contactos familiares aos coabitantes, ou no máximo a quatro ou cinco pessoas foram da "bolha" familiar , com medidas de segurança para evitar contágios.

