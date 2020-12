Covid-19. Três hipóteses que podem explicar a origem da nova variante do Reino Unido

Veja também:

A 14 de dezembro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o primeiro alerta. Uma nova variante do SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença Covid-19, inicialmente detetada no sudeste de Inglaterra em setembro, parecia manifestar-se de forma diferente das restantes.

Esta semana, a OMS confirma que a nova estirpe apresenta uma maior taxa de transmissibilidade e por toda a Europa vários países anunciam a suspensão de todos os voos e ligações ferroviárias, rodoviárias e marítimas com o Reino Unido.

Mas o que estará na origem desta nova variante que está a alarmar o velho continente? Vítor Borges, investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e responsável pela análise de diversidade genética do novo coronavírus em Portugal, apresenta, em declarações à Renascença, três possíveis hipóteses em análise pela comunidade científica.

Mutações que escaparam ao olhar atentos dos cientistas

As mutações ocorrem naturalmente no vírus e não é possível evitá-las. No decurso de uma cadeia de transmissão o novo coronavírus vai acumulando mutações, a uma taxa "que, até agora, tem sido bastante constante”.

“Se sequenciarmos uma amostra de uma pessoa agora e se sequenciarmos uma amostra de uma pessoa da mesma cadeia de transmissão, passado um mês, este vírus acumula cerca de duas mutações, neste período”, explica Vítor Borges, investigador do INSA.

“O que aconteceu nesta variante do Reino Unido é que, quando foi detetada, tinha várias mutações, em relação ao ancestral mais próximo. Tinha um pequeno desvio de mais mutações do que o esperado”, acrescenta.