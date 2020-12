Covid-19. CP reduz comboios no Natal

A CP anunciou, nesta quarta-feira, a supressão de várias ligações de curta e longa distância no período do Natal. Os dias afetados pela medida são 24, 25 e 26.

"No período de Natal, a CP – Comboios de Portugal vai ajustar a oferta dos seus serviços à procura expectável”, anuncia a empresa em comunicado.

“Assim, entre os dias 24 e 26 de dezembro não se realizam alguns comboios em faixas horárias que registam, habitualmente, uma forte quebra de procura, por motivo dos festejos próprios desta época do ano", acrescenta.

No site da empresa está a lista de comboios suprimidos, entre Intercidades e Alfa, regionais e Interregionais, urbanos e Celta.

A quem já comprou bilhetes para uma das ligações suprimidas está garantido o reembolso “ou a sua revalidação, sem taxas, desde que o pedido seja apresentado até 30 minutos antes da partida do comboio da estação de origem da viagem do cliente”.

As condições e os locais onde os pedidos podem ser feitos estão descritos no site da CP. Atenção, porque estas condições não se aplicam aos comboios urbanos.

Nesta quarta-feira, entram em vigor as medidas definidas pelo Governo para a época do Natal, no âmbito da pandemia de Covid-19.

Entre hoje e sábado, dia 26, deixa de haver restrições às deslocações que estavam em vigor nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo, os restaurantes têm horários diferentes e a tradicional Missa do Galo pode realizar-se.

Portugal está em estado de emergência até 7 de janeiro. As restrições abrandam nesta quarta-feira, mas voltam a agravar-se no período do Ano Novo.