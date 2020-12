Ansiedade em relação à vacina "está a aumentar" em Portugal

Veja também:

Um estudo da Universidade Católica Portuguesa do Porto concluiu que a ansiedade sobre a vacina Covid-19 “está a aumentar” e que a maioria dos participantes só a tomará se tiver “informações sobre segurança e eficácia”.

“Há um crescente aumento do nível de ansiedade dos portugueses que condiciona não só a saúde mental, mas a tomada de decisão sobre a vacinação”, afirmou hoje, em declarações à Lusa, Patrícia Batista, investigadora do Human Neurobehavioral Laboratory da Católica do Porto.

No estudo, que envolveu dois questionários diferentes, participaram 1.018 pessoas, com idades entre os 18 e 76 anos, sendo que a maioria dos participantes tinha entre 18 e 30 anos e era do sexo feminino.

O primeiro questionário – dedicado ao tema de crenças de saúde – estava subdividido em quatro tópicos: a gravidade da doença, suscetibilidade percebida, as barreiras e benefícios da vacinação.