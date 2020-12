Trump veta pacote de 740 mil milhões para a Defesa. "É uma 'prenda' para a China e a Rússia"

Tanto o Senado (controlado pelos republicanos) como a Câmara dos Representantes (de maioria democrata) aprovaram o NDAA para 2021 com margens superiores a dois terços do total de votos -- a condição para o Congresso poder anular um veto presidencial.

Apesar de os seus oito vetos anteriores terem sido aceites pela maioria republicana no Congresso, desta vez os analistas antecipam que Trump não deverá obter este apoio, a poucas semanas de abandonar a Casa Branca, a 20 de janeiro.

A proposta de Lei de Autorização da Defesa Nacional (NDAA) apresentada para 2021 "não inclui medidas essenciais de segurança nacional, inclui alíneas que não respeitam os nossos veteranos e a história do nosso Exército e contradiz os esforços da minha administração para pôr a América em primeiro lugar através da nossa segurança nacional e ações de política externa", criticou o Presidente cessante.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, vetou esta quarta-feira, a um mês de abandonar a presidência, o pacote de 740 mil milhões de dólares orçamentados para o Departamento da Defesa, apesar do forte apoio bipartidários dos legisladores no Congresso, elevando a possibilidade de este orçamento falhar aprovação pela primeira vez em 60 anos.

Isto significa que Trump terá de persuadir dezenas de elementos do Partido Republicano a deitarem fora quase um ano de trabalho investido no projeto-lei de 4.500 páginas e recomeçar o processo.

No Senado, a proposta de Orçamento de Defesa foi aprovada com 84 votos a favor e 13 contra, com os "chumbos" a virem sobretudo dos democratas liberais e dos republicanos mais conservadores.

Na Câmara dos Representantes, o NDAA recebeu luz verde de 335 legisladores contra 78, com parte dos votos contra a virem sobretudo de democratas liberais, que não deverão apoiar o veto de Trump.

O projeto-lei orçamental determina tudo do setor da Defesa, desde quantos navios são comprados até quais os salários na hierarquia militar e como responder a ameaças geopolíticas.

O NDAA para 2021 que Trump vetou é fruto do trabalho bipartidário de meses, combinando distintas medidas aprovadas individualmente nas duas câmaras de maioria oposta.

O efeito imediato do veto de Trump, caso não seja revertido, é o atraso no aumento salarial de 3% para os soldados destacados em missões.