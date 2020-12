Tribunal de Hong Kong liberta empresário Jimmy Lai sob caução

O Supremo Tribunal de Justiça de Hong Kong concedeu, nesta quarta-feira, liberdade sob caução ao empresário Jimmy Lai, um conhecido crítico do Partido Comunista Chinês (PCC), informou a televisão RTHK de Hong Kong.

O tribunal aceitou a libertar de Lai mediante uma caução de 10 milhões de dólares de Hong Kong (um milhão de euros) e uma série de condições.

Lai deve ficar em casa, exceto para a sua apresentação três vezes por semana à esquadra ou para comparecer diante da justiça, o que supõe prisão domiciliária "de facto".

Da mesma forma, Lai – de 73 anos e dono do grupo de comunicação social Next Digital e ativista pró-democracia – deve entregar o seu passaporte e não tem permissão para "usar as redes sociais, conceder entrevistas, fazer declarações públicas, reunir-se com autoridades estrangeiras ou 'conspirar com forças estrangeiras’", de acordo com a RTHK.

Lai é o único dos quatro réus sob a controversa Lei de Segurança Nacional de Hong Kong que, até ao momento, recebeu a liberdade sob caução.

Essa polémica lei, em vigor desde 30 de junho, contempla várias penas, até prisão perpétua, para os casos de "conluio com forças estrangeiras" ou "secessão".

Jimmy Lai foi, aliás, detido em agosto ao abrigo dessa lei, mas libertado no dia seguinte.