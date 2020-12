Reino Unido deteta nova variante ainda mais contagiosa do coronavírus

“Esta nova variante é muito preocupante porque é ainda mais transmissível e parece ter sofrido mais mutações que a primeira variante que foi descoberta no Reino Unido”, disse ainda Hancock.

Segundo o Governo britânico, os dois casos estão ligados a pessoas que viajaram da África do Sul "nas últimas semanas".

“Detetámos dois casos de uma nova variante do coronavírus aqui no Reino Unido”, disse o governante, em declarações à imprensa.

Uma nova variante do novo coronavírus foi detetada no Reino Unido. A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo ministro da Saúde, Matt Hancock.

Investigador do Instituto Ricardo Jorge, responsáv(...)

O Reino Unido enfrenta uma subida do número de casos nos últimos dias, devido a uma outra nova variante que é até 70% mais transmissível.

O ministro britânico da Saúde diz que estirpe da África do Sul é uma evolução que parece ser ainda mais contagiosa.

As pessoas que contactaram de perto com doentes infetados com a nova variante foram identificados e colocados em quarentena.

Todos aqueles que estiveram na África do Sul nas últimas duas semanas também precisam de ficar quarentena, sublinhou.

O Reino Unido vai impor restrições imediatas às viagens de e para a África do Sul.