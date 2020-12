Primeiros lotes da vacina para a UE já saíram de fábrica belga

Veja também:

Os primeiros lotes da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 destinados a países da União Europeia deixaram esta quarta-feira a fábrica belga em Puurs onde são fabricadas, depois do sinal verde na segunda-feira das autoridades europeias.



Um jornalista da France-Presse no local constatou que três camiões refrigerados que deixaram a zona industrial da gigante farmacêutica norte-americana Pfizer, no nordeste da Bélgica, entre as 09h e 10h locais.

A operação, que utilizou os meios logísticos da empresa de frete belga H. Essers, desenrolou-se sob estreita vigilância policial, dois veículos das forças policias a escoltar cada camião depois do carregamento, com os meios de comunicação mantidos a uma distância de segurança.

As primeiras saídas já tinham ocorrido no início de dezembro de Puurs para o Reino Unido, depois da aprovação da autoridade sanitária britânica, enquanto a campanha de vacinação começou hoje na Suíça.