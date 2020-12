Portugueses no Reino Unido em contrarrelógio para completar teste antes de viajar

Marco Filipe confirma e insurge-se contra a falta de clareza, porque o comunicado oficial do Governo português refere ser possível fazê-lo à chegada a Portugal, mas as companhias aéreas ameaçam não permitir o embarque de aeroportos britânicos sem um resultado do teste feito nas 72 horas anteriores.

Portugueses residentes no Reino Unido estão num contrarrelógio para obter testes à Covid-19 antes de embarcar para Portugal, obrigatórios a partir de quinta-feira, mas deparam-se com falta de capacidade ou atrasos na entrega de resultados dos laboratórios britânicos.

A necessidade de um teste para viajar para Portugal anunciada apenas quatro dias antes do Natal foi uma surpresa para muitos portugueses que mantiveram os planos para se juntar à família, mesmo se tal é desaconselhado pelo Governo britânico, na sequência do anúncio de novas restrições devido a uma variante mais contagiosa do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19.

“A partir da meia-noite desta noite, apenas os nacionais e residentes em Portugal serão deixados entrar no país vindos do Reino Unido e terão que apresentar um teste PCR negativo [feito] nas 72 horas anteriores”, vincou.

O Governo Português decretou no domingo que apenas os residentes em Portugal ou os cidadãos portugueses e respetivos familiares podem entrar em território nacional oriundos do Reino Unido, ameaçando as companhias aéreas com multas elevadas se deixarem passageiros que não cumpram os requisitos.

"Os viajantes que não sejam portadores desse comprovativo poderão, excecionalmente, ser autorizados a embarcar. À chegada ao território nacional, serão encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do referido teste, a expensas próprias, no interior do aeroporto”, lê-se no Portal das Comunidades Portuguesas.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação, que tutela os aeroportos, confirmou que, devido à urgência do despacho publicado no domingo, o Governo articulou-se com a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) para isentar as transportadoras aéreas durante três dias de multas se deixassem viajar passageiros sem teste negativo.

"Esta informação sobre a ‘suspensão' das multas foi comunicada pela ANAC às companhias aéreas, uma vez que essa multa se aplica apenas a elas e não aos passageiros”, adiantou fonte governamental, vincando que, "a partir das 23h59 de hoje, o despacho de 20 de dezembro aplica-se na sua plenitude”.