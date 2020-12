Itália ultrapassa as 70.000 mortes antes do confinamento de Natal

A Itália registou 553 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando a fasquia das 70.000 mortes durante toda a emergência sanitária, um dia antes do confinamento nacional para travar os contágios no período de Natal.

O Ministério da Saúde italiano confirmou esta quarta-feira este número de óbitos, inferior aos 628 de terça-feira, elevando o total para 70.395 desde o início da pandemia, em meados de fevereiro.

Estes números tornam a Itália no quinto país com mais mortes provocadas pelo vírus no mundo, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia e México, de acordo com a Universidade norte-americana Johns Hopkins.

As infeções continuam a subir, com 14.522 no último dia, o maior aumento desde domingo, embora com mais exames realizados, mais de 175.000. No total, 1.991.278 pessoas já contraíram o vírus no país.

Ainda assim, a pressão sobre os hospitais continua a diminuir, com 24.546 pacientes hospitalizados, menos 402 do que na terça-feira, enquanto 2.624 estão internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (menos 63).

A região mais afetada é Véneto, no norte, com 3.357 casos positivos no último dia e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, expressou a suspeita que possa ser devido à variante detetada no Reino Unido, embora tenha apelado à cautela e à não especulação.

“A variante britânica corre muito mais rápido e isso explicaria muitas coisas, mas não quero lançar hipóteses. Em Véneto é estranho que os dados estejam a crescer, devemos compreender como e porquê”, afirmou Conte em declarações ao programa da televisão pública italiana “Porta a Porta”.