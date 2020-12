França. Três polícias mortos a tiro por suspeito de violência doméstica

O suspeito, um homem de 48 anos, acabou por ser encontrado morto, segundo informações avançadas pelo ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, no Twitter.

De acordo com a agência Reuters, os agentes respondiam a uma denúncia de violência doméstica quando o suspeito disparou sobre eles e ateou fogo à habitação.

A vítima, uma mulher, acabou por ser resgatada. Quando os quatro agentes chegaram ao local, a mulher tinha subido para o telhado da casa.

Segundo Gerald Darmanin, os três polícias que perderam a vida tinham 21, 37 e 45 anos de idade. O quarto agente, que saiu ferido do incidente, encontra-se estável e fora de perigo de vida.

"A nação curva-se perante a coragem e o compromisso" destes agentes, escreveu o ministro no Twitter.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, já comentou o incidente, expressando solidariedado para com as vítimas. "Eles são os nossos heróis", escreveu Macron no Twitter, esta quarta-feira de manhã.