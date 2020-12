Famílias de vítimas de Covid processam Governo italiano em 100 milhões de euros

Itália foi o primeiro país ocidental a ser atingido com força pelo novo coronavírus, em fevereiro, e desde então já morreram quase 70 mil pessoas de Covid-19. O grupo de parentes de vítimas da doença acusa as autoridades centrais e regionais de não terem agido com velocidade suficiente para travar que o vírus se espalhasse ao ponto de ser necessário declarar o confinamento geral, com todos os prejuízos económicos que isso causou.

Dizem ainda quem nem Roma nem a Lombardia tinham um plano actualizado para poder lidar com uma possível pandemia.

O valor de 100 milhões pedido pelo grupo representa 259 mil euros por cada vítima.