Espanha regista 12.386 casos de Covid-19 em dia de novo aumento de contágios

O nível de contágios da Covid-19 continua a aumentar em Espanha num dia em que houve 12.386 novos casos notificados nas últimas 24 horas, elevando para 1.842.289 o total de infetados, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol esta quarta-feira.

As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 178 mortes desde terça-feira atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 49.698.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a aumentar, havendo hoje 254 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais 18 do que na terça-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (456), Madrid (361) e Comunidade Valenciana (347).

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, manifestou hoje a sua “preocupação” com a subida da velocidade dos contágios, afirmando que “as coisas não estão a funcionar bem”.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 1.265 pessoas com a doença, das quais 272 na Catalunha, 225 na Comunidade Valenciana e 216 em Madrid.

Em todo o país há 11.328 pessoas hospitalizadas com a Covid-19, o que corresponde a 9,24% das camas, das quais 1.932 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 20,20% das camas desse serviço.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.343 pessoas dos 383.258 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.