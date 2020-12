Covid-19. Países Baixos exigem teste negativo para passageiros de avião a partir de dia 29

Veja também:

O Governo dos Países Baixos anunciou esta quarta-feira que todos os passageiros que cheguem ao país por via aérea provenientes de uma "zona de risco", incluindo da União Europeia, terão de apresentar, a partir de dia 29, um teste negativo à Covid-19.

“A medida estava já em vigor desde 15 de dezembro para os nacionais dos chamados países terceiros”, afirma o Governo no comunicado divulgado esta quarta-feira, e no qual acrescenta: “o Governo está agora a estende-la a todos os voos para a Holanda”.

O Executivo diz ainda que está a considerar alargar a obrigação de apresentação de um teste PCR negativo a todos os passageiros da União Europeia que cheguem à Holanda por outros meios de transporte, como “comboio, autocarro e barco”.

No último domingo, a Holanda foi o primeiro país da Europa a suspender todos os voos de passageiros do Reino Unido, horas depois de o Governo britânico ter anunciado que estava de novo a meter partes do país em confinamento, para tentar conter um surto de infeção de Covid-19 atribuído a uma nova estirpe do vírus.

A 14 de dezembro, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou uma nova série de medidas para combater a Covid-19, as mais severas no país desde o início da pandemia, estando o país em confinamento até 19 de janeiro.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.343 pessoas dos 383.258 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.