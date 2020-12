Covid-19: Líderes da UE apelam à responsabilidade dos cidadãos em mensagem natalícia

Veja também:

Os líderes da União Europeia divulgaram esta quarta-feira uma mensagem natalícia por vídeo a apelar aos cidadãos europeus que atuem com sentido de responsabilidade durante a época festiva, para que a Europa possa superar a pandemia da covid-19.

O vídeo, intitulado “Unidos contra a covid-19” e divulgado hoje de manhã, reúne curtas mensagens do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e dos 27 chefes de Estado e de Governo da UE.

O primeiro-ministro português que, com uma máscara de proteção, assume que este Natal vai ser “diferente”, mas sublinhando que esse é “o melhor presente” que se pode dar “àqueles que estão na linha da frente no combate à covid”. António Costa está em isolamento profilático após ter contactado com o Presidente fracês, que contraiu a Covid-19.

Com várias referências à “esperança” e “luz ao fundo do túnel” que representa a chegada da primeira vacina e múltiplos agradecimentos aos esforços dos profissionais de saúde, a mensagem vídeo dos líderes da UE é sobretudo pedagógica, com apelos aos 450 milhões de cidadãos europeus para que tenham um pouco mais de “paciência” e “não baixem a guarda” durante a época festiva, mantendo um comportamento responsável e seguindo as orientações de higiene e distanciamento social.

“E se juntarmos uma equipa de 450 milhões de cidadãos para colocar o vírus sob controlo?”, começa por desafiar Charles Michel, que de seguida dá a ‘receita’: “agindo de forma responsável, praticando o distanciamento social e medidas de higiene, tomando conta dos outros e de nós próprios”.

Imediatamente depois do presidente do Conselho Europeu, seguem-se mensagem dos líderes do atual trio de presidências do Conselho da UE, formado por Alemanha (segundo semestre de 2020), Portugal (primeiro semestre de 2021) e Eslovénia (segundo semestre do próximo ano).