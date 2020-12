Covid-19. França reconhece ajuda de imigrantes com processo de cidadania acelerado

Veja também:

O Governo francês está a reconhecer o trabalho de milhares de imigrantes envolvidos na linha da frente do combate à pandemia com processos de cidadania acelerados.

Milhares de pessoas já se candidataram e 700 já receberam, ou estão prestes a receber, passaporte francês em reconhecimento do seu esforço.

Entre estes estão incluídos profissionais de saúde, de limpeza e trabalhadores de lojas, entre outros.

Em todo o mundo os trabalhadores da linha da frente têm estado mais expostos ao novo coronavírus com muitos a pagar com a vida e com a saúde o seu esforço.

A situação tem sido particularmente dura em França, que está entre os países mais duramente atingidos pela pandemia, com mais de dois milhões e meio de casos confirmados e perto de 62 mil mortes.

A iniciativa do Governo francês foi anunciada pela primeira vez em setembro e 74 pessoas já obtiveram o seu passaporte, evitando assim os usuais cinco anos de espera antes de poder dar início ao processo de cidadania. Outras 693 pessoas estão em vias de obter os seus documentos oficiais de cidadãos.

Para além destas mais de 700 pessoas há mais de duas mil que se candidataram. “São profissionais de saúde, empregadas de limpeza, educadores de infância e lojistas. Todos provaram o seu compromisso para com a nação e agora é a vez da República dar um passo na sua direção”, explicou a secretária de Estado para a Cidadania, Marlene Schiappa, na terça-feira, em declarações reproduzidas pela BBC.