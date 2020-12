Confrontos e detenções na fronteira. Camionistas desesperam para deixar o Reino Unido

Confrontos com a polícia e detenções foram registados esta quarta-feira de manhã em Dover, no sul de Inglaterra, numa altura em que milhares de camionistas continuam retidos na fronteira para sair do Reino Unido.

Há vários dias sem poderem avançar e na contagem decrescente para o Natal, os ânimos aqueceram e alguns motoristas envolveram-se em escaramuças com as forças de segurança.

Em resultado deste protesto já foram realizadas detenções, de acordo com as agências internacionais.

Imagens divulgadas mostram os momentos de tensão, enquanto outros motoristas realizaram um enorme “buzinão”.