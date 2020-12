O Benfica venceu o Turquel, por 2-1, em partida da jornada 11 do campeonato de hóquei em patins.

Os encarnados tiveram de sofrer para conquistar o triunfo na “aldeia do hóquei”.

Vasco Luís marcou primeiro, mas as águias viraram o resultado graças a Edu Lamas e Nicolía.

Com este triunfo, o Benfica subiu ao quarto lugar com 23 pontos e está a sete do líder Sporting (mais um jogo). Já o Turquel é 13.º, com oito pontos.