Campeões perdem na abertura da nova época da NBA

Os Lakers foram derrotados, no dérbi de Los Angeles, pelos Clippers, por 109-116, na noite de abertura da nova temporada da NBA.

Foi uma entrada com o pé esquerdo para os campeões, para quem não bastou ter LeBron James (22 pontos) e Anthony Davis (18).

Os Clippers, com Kawhi Leonard (26 pontos) e, especialmente, Paul George (33, com 72% de eficácia de lançamento) a alto nível, arrasaram logo no primeiro quarto (39-19). Com maior ou menor diferença, não mais largaram a liderança do marcador.

No outro jogo da noite, os Brooklyn Nets, já com Kevin Durant, atropelaram (125-99) os Golden State Warriors, em Nova Iorque.

Na "traição" à anterior equipa e no regresso à competição após falhar toda a época passada, "Durantula" amealhou 22 pontos, a que se juntaram 26 de Kyrie Irving e 20 de Caris LeVert. De nada serviram aos Warriors o duplo-duplo (20 pontos e 10 assistências) de Stephen Curry e os 19 pontos de James Wiseman.