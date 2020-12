Rodrigo Pinho marca encontro entre Marítimo e Sporting

Rodrigo Pinho salvou o Marítimo da segunda eliminação precoce Taça de Portugal em dois anos, esta quarta-feira, ao bisar frente ao Salgueiros (2-1), e marcou duelo com o Sporting nos oitavos de final.

A equipa do Campeonato de Portugal marcou primeiro, frente a um Marítimo com algumas mudanças no onze, aos 43 minutos, por intermédio de Bruno Braga. No entanto, não resistiu ao melhor avançado da I Liga de novembro, que foi lançado ao intervalo.

Aos 88 minutos, quando o Salgueiros estava prestes a ser "tomba-gigantes", Edgar Costa cruzou desde a direita, Joel Tagueu desviou ao segundo poste e, no coração da área, Rodrigo Pinho empurrou a bola lá para dentro e o encontro para prolongamento.

No tempo extra, depois de Bruno Pinto responder a um remate de Rodrigo Pinho com uma grande defesa, o jogo parecia destinado a penáltis. O homem-golo da Madeira não deixou: aos 118 minutos, desfez-se de um defesa e, de fora da área, rematou em arco para um grande golo, que apurou o Marítimo para os oitavos de final.

Na próxima eliminatória da Taça de Portugal, o Marítimo defronta o Sporting, a 12 ou 14 de janeiro de 2021. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. Quem vencer esse duelo defrontará Rio Ave ou Estoril Praia.