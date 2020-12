Marítimo, Gil Vicente, Belenenses SAD e Nacional tentam "oitavos" da Taça

Marítimo, Gil Vicente, Belenenses SAD e Nacional, todos com duelos frente a adversários de divisões inferiores, procuram, esta quarta-feira, garantir um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal, na fornada de jogos que encerra a quarta eliminatória.

Na Madeira, o Marítimo é a primeira equipa a entrar em campo, logo às 11h00, frente ao Salgueiros, do Campeonato de Portugal. Um embate em que já se sabe que o vencedor irá receber o Sporting na próxima ronda.

Durante a tarde, às 16h00, o Gil Vicente vai ao centro do país defrontar a União de Leiria, do terceiro escalão. Seguido da receção, às 19h00, do Belenenses SAD ao Sporting de Espinho, igualmente do Campeonato de Portugal.

O vencedor do duelo União de Leiria-Gil Vicente sabe que irá receber o Académico Viseu, da II Liga, nos "oitavos". Quem triunfar no Belenenses SAD-Sporting de Espinho vai, na próxima eliminatória, jogar no campo do Fafe, da terceira divisão.

Às 20h00, a quarta eliminatória da Taça de Portugal encerra com o Nacional a receber, na Madeira, o Leixões, do segundo escalão. O vencedor receberá o FC Porto, atual detentor do troféu, nos oitavos de final.