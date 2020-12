Gil Vicente vence União de Leiria e segue em frente na Taça de Portugal

O Gil Vicente venceu o União de Leiria, esta quarta-feira, por 3-0, no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria, e seguiu para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O jogo ficou resolvido dentro da primeira meia hora de jogo, com Claude Gonçalves a inaugurar o marcador, aos 8 minutos de jogo, e Renan Oliveira a aumentar vantagem, aos 21.

Já na segunda parte, Samuel Lino, melhor marcador da temporada dos gilistas, fechou o resultado em 3-0 frente à equipa do Campeonato de Portugal. O jogo foi realizado esta quarta-feira depois de um adiamento na sequência de um surto de covid-19 no balneário do União de Leiria.

O Gil Vicente vai defrontar o Académico de Viseu, equipa da II Liga, nos oitavos de final.