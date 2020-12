Tigres vence pela primeira vez a Liga dos Campeões da CONCACAF

O Tigres conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF (América do Norte e Central e Caraíbas), ao derrotar, por 1-2, o Los Angeles FC.

Na final disputada em Orlando, nos Estados Unidos, só houve golos para lá da hora de jogo. A equipa mexicana deu a volta ao resultado nos últimos 20 minutos, depois de os norte-americanos se terem colocado em vantagem com um golo de Diego Rossi, ao minuto 61.

O defesa Hugo Ayala empatou o jogo aos 72 minutos e o internacional francês André-Pierre Gignac fez o golo da vitória, aos 84.

Gignac, eleito o melhor jogador da prova, garantiu, assim, a presença do Tigres no Mundial de clubes, a disputar em fevereiro, no Qatar.



Foi a primeira vez que o Tigres venceu a Liga dos Campeões da CONCACAF, após perder outras três finais nestes últimos cinco anos.