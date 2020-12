A Roma, adversária do Sp. Braga na Liga Europa, ganhou ao Cagliari, por 3-2, em partida da jornada 14 da liga italiana.

Veretou, Dzeko e Mancini marcaram os golos dos romanos. Já pelo Cagliari bisou João Pedro Galvão, ex-Estoril.

Com este triunfo, a Roma, de Paulo Fonseca, ultrapassou Juventus e Nápoles e subiu ao terceiro lugar, com 27 pontos, a sete do líder Milan.