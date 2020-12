O Real Madrid derrotou o Granada por 2-0, em partida da jornada 15 da liga espanhola.

Os golos dos merengues foram apontados por Casemiro e Benzema.

Na equipa do Granada jogaram os portugueses que Rui Silva e Domingos Duarte.

Com este triunfo, o Real Madrid iguala o Atlético de Madrid (menos dois jogos) com 32 pontos na frente do campeonato. Já o Granada mantém os 21 pontos.