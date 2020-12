Diego Costa de saída do Atlético de Madrid

O internacional espanhol Diego Costa pode estar de saída do Atlético de Madrid já em janeiro, segundo avança a SkySports italiana.

O avançado termina contrato no final da temporada e os "colchoneros" já informaram o jogador que não vão avançar para uma renovação. Para evitar uma saída a custo-zero, o Atlético de Madrid pondera a venda já em janeiro, em caso de propostas.

Diego Costa, de 32 anos, está com pouco espaço nas opções do Atlético, tapado pela dupla de ataque Luis Suárez e João Félix, tendo somado apenas sete jogos e 207 minutos, nos quais apontou dois golos.

O avançado, que conta com passagens pelo Penafiel e Sporting de Braga, em 2006/07, é referência do Atlético de Madrid, tendo somado sete temporadas no emblema, nos quais apontou 84 golos em 215 jogos, no entanto, apenas marcou dez golos nas duas últimas épocas.

Paris Saint-Germain e Tottenham são os clubes associados à contratação do espanhol.