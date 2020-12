Bas Dost vai trocar Eintracht Frankfurt pelo Club Brugge

Bas Dost vai trocar o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, pelo Club Brugge, da Bélgica, segundo avança o portal holandês "AD".

Adianta a referida fonte que o ponta de lança holandês, ex-Sporting, já tem acordo com o Brugge para um contrato época e meia.

Os campeões belgas também estão prestes a chegar a acordo com o Eintracht para uma transferência em janeiro. O Club Brugge já queria ter contratado Bas Dost no verão, no entanto, na altura, não se entendeu com a equipa alemã, a nível financeiro.

Bas Dost, de 31 anos, tem contrato vigente com o Eintracht Frankfurt até ao verão de 2022. Ainda assim, esteve sempre aberto a uma mudança para a Bélgica, também porque, ao contrário dos alemães, o Brugge está envolvido nas competições europeias.

Além do chamamento da Liga Europa, Bas Dost poderia, no Brugge, conquistar pela primeira vez um título de campeão nacional.

Bas Dost representou o Sporting entre 2016 e 2019. Fez história, ao marcar 93 golos em 127 jogos, ao longo de três temporadas.