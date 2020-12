Autópsia de Maradona não revela drogas ou álcool, mas aumenta suspeita de erro médico

A autópsia ao corpo do antigo jogador Diego Armando Maradona não revelou indícios de drogas ilegais ou álcool, segundo revelou a agência noticiosa Télam.

Maradona morreu devido a "um edema agudo do pulmão que se seguiu a uma insuficiência cardíaca crónica agudizada". A autópsia detetou ainda uma "miocardiopatia dilatada" no coração do antigo jogador. De resto, a autópsia revelou um quadro cirrótico no fígado de Maradona, também com problemas nos rins e nos pulmões.

Apesar de não terem sido encontrados vestígios de drogas e álcool, foram detetadas outras substâncias como venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexona, medicamentos que causam arritmia, que não são aconselhados a pessoas com problemas cardíacos, como Maradona.

A autópsia tem aumentado as suspeitas de erro médico no tratamento de Maradona enquanto ainda estava vivo, uma vez que os medicamentos poderiam não ser aconselhados a pacientes com problemas cardíacos.