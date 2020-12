Atalanta contrata lateral-direito ao Genk

O Genk, da Bélgica, anunciou, esta quarta-feira, a venda do defesa Joakim Maehle à Atalanta, de Itália.

Sem revelar os contornos específicos do negócio, o Genk informa que chegou a "acordo total" com os italianos para a transferência do lateral-direito internacional dinamarquês, de 23 anos. A imprensa belga fala em valores a rondar os 11 milhões de euros.

Joakim Maehle chegou ao Genk em 2017/18, proveniente do Aalborg, do seu país natal, por 1,3 milhões de euros. Em três épocas e meia, disputou 130 jogos pelos belgas e marcou seis golos.