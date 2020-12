Grimaldo: "Temos de ter mais personalidade"

Alex Grimaldo, lateral do Benfica, acredita que "faltou personalidade" às águias para ter ombreado com o FC Porto pela Supertaça Cândido de Oliveira, perdida para o FC Porto, em Aveiro.

Em declarações à RTP, o espanhol aponta aos erros internos e coloca já o foco no futuro.

"Tentámos lutar com eles, não foi um jogo muito bem jogado pelas duas equipas, mas no fim eles conseguiram vencer a Supertaça. Temos de olhar para nós, temos de corrigir os erros, temos de ter mais personalidade, jogar o nosso jogo. Somos melhores, temos de pensar no futuro e melhorar o que há para melhorar", afirma.

Após perder o primeiro título da temporada, Grimaldo pensa nas restantes competições em que o Benfica ainda está inserido: "Vamos pelo campeonato, pelas Taças e pela Liga Europa".

O FC Porto venceu o Benfica, por 2-0, e venceu a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro.