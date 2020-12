Benfica "diferente" e com menos "definição" sem Pizzi na Supertaça

O Benfica "não perde" com a eventual troca de Pizzi pelo marroquino Adel Taarabt, mas torna-se uma equipa "diferente", na opinião de Ricardo, antigo central que jogou com o internacional português em Paços de Ferreira.

Teoria da evolução de Pizzi

Na opinião de Ricardo, "Pizzi tem uma importância grande na manobra da equipa" benfiquista, em particular, atualmente.

"Desde os tempos em que joguei com ele, transformou-se e beneficiou das experiências noutras posições para aprimorar as suas características actuais. Jogando mais no meio-campo. Gosto da sua simplicidade nas tomadas de decisão e da clarividência do último passe. Tem os requisitos para um 'oito' e gosto da forma como cumpre as tarefas", termina o ex-jogador.

