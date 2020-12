U.DREAM. Uma história de amor entre universitários e voluntariado

Em 2012, Diogo Mendes e Diogo Cruz criaram a U.DREAM para que as crianças portadoras de doença possam realizar os seus sonhos.

Depressa perceberam que, se queriam que o trabalho tivesse impacto e ajudasse a resolver problemas sociais, era necessário ir mais além e apostaram na Educação para a Liderança Social, num programa paralelo ao Ensino Superior, financiado por fundos europeus, no âmbito do Portugal2020.

A pensar na continuidade e no desenvolvimento do projeto, os dois estudantes criaram produtos e serviços que, para lá da esfera universitária, também envolvem a sociedade civil.

Exemplo disso é a coleção de livros “Crescer com Consciência” que inclui “A Aventura de Nória, o boneco-de-neve”, uma história infantil, inspirada pela vida e pelo sonho de uma criança com paralisia cerebral.

“Uma história de amor que nasceu de uma grande paixão”, diz Diogo Mendes à Renascença.

“Cheios de força e de vontade, acompanhávamos crianças que estavam numa altura complicada da sua vida, pelas patologias de que sofriam. E ao fim de algum tempo – em regra cerca de três meses – realizávamos-lhe um sonho que de alguma forma lhes melhorasse a sua condição de vida e a dos seus pais ou cuidadores”, acrescenta.

Contudo, apesar de todos os esforços, a dupla de universitários percebeu que não estava a resolver problemas sociais e que nada parecia mudar mudava na comunidade.

“As histórias de amor não vivem só de paixão, também precisam de consciência”, constata.

Essa foi a ideia fundadora da U.DREAM enquanto projeto educativo que pretende desenvolver competências de liderança social.

Diogo Mendes reconhece que “Portugal é um dos países com uma das mais baixas taxas de participação dos jovens no voluntariado. Por isso, propusemo-nos a desenvolver um programa paralelo ao Ensino Superior que por um lado, coloca estes jovens universitários a servir a comunidade, famílias e outros públicos como sem-abrigo, crianças em risco ou idosos. Assim, estão em contacto com as comunidades em que estão inseridos; ao mesmo tempo trabalhamos com eles competências que são essenciais para um líder social e que escapam ao ensino formal”, explica Diogo Mendes.

Qual é a minha missão?

Atualmente, a U.DREAM trabalha com universitários de Aveiro, Braga, Porto e Lisboa com idades entre os 18 e os 19 anos, que tomam contacto com o projeto através das universidades, das associações de estudantes e das redes sociais.

Depois, só têm de se candidatar ao programa e “fazemos com que vivam uma experiência, cujo objetivo é garantir que chegam ao fim e descobrem a sua missão social, como podem continuar a servir as suas comunidades e a inspirar outros para fazer o mesmo. Vão ser pais, profissionais e vão ser eles a mandar no país. Assim, aumentamos as possibilidades de serem tomadas decisões mais conscientes”, frisa Diogo Mendes.

O curso, gratuito, decorre durante um ano e meio, dividido entre o trabalho no terreno, com um público em cada semestre.

E o desenvolvimento pessoal, estimulando a capacidade do estudante se conhecer, perceber como é que a sua história influencia a sua pessoa e como é que pode ter maior controlo sobre as suas emoções.

No segundo semestre a formação é sobre o desenvolvimento de relações mais saudáveis, com os mais próximos, como a família e amigos, mas também os desconhecidos. O último é dedicado aos problemas do mundo.

Segundo Diogo Mendes, ao longo dos últimos oito anos, mais de 650 universitários já concluíram o programa. Neste momento os ativos nas quatro cidades são cerca de 150, mas em fevereiro, outros 120 vão iniciar a formação, trinta em cada cidade.

Histórias de encantar para explicar doenças complicadas

No site www.udream.pt já se encontra à venda "A aventura de Nónia, o boneco-de-neve", um livro de Natal, uma história infantil, sobre um boneco de neve que queria ter um nariz de cenoura. Ou como, de uma forma simples e acessível se conta a vida do Zé, um menino com paralisia cerebral que tinha o sonho de ver e tocar num boneco de neve.

Graças à U.DREAM, o Zé foi com os pais à Serra da Estrela e concretizou o seu sonho.

E desta forma, Pedro Rosário, professor de Psicologia na Universidade do Minho, explica a paralisia cerebral sem cargas negativas.

“A aventura de Nónia, o boneco-de neve” é o primeiro livro da coleção “Crescer com Consciência” que pretende, por um lado, eternizar as histórias e os sonhos das crianças; por outro, fornecer uma ferramenta de educação não formal a que qualquer leitor/cuidador pode ter acesso.

Outras duas histórias já estão escritas e refletem os sonhos de outras tantas crianças e as suas doenças.

Num dos casos é tratado o cancro infantil; noutras, doenças raras. Um deles deverá ser lançado na Páscoa.

Cada exemplar custa 10 euros e a receita reverte inteiramente para o programa de formação dos jovens universitários, ao serviço das comunidades.

Segundo Diogo Mendes, neste momento, os jovens dão apoio a 17 instituições de idosos, crianças, deficientes, sem-abrigo ou famílias.

“Estamos a potenciar o trabalho de muitas organizações, algumas delas com grande falta de voluntários qualificados”, conclui.