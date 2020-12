Confinamento também no futebol

Não se viveram momentos de grande empolgamento nos jogos em que participaram as nossas principais equipas de futebol do escalão principal, durante o fim-de-semana.

Pelo contrário, alguns dos milhares de espectadores que frequentaram a televisão nas noites de sábado e domingo, poderão até ter passado por alguns períodos de sonolência, embora mais nuns jogos do que outros.

No caso do jogo de Alvalade, em que quase vinte anos depois voltaram a defrontar-se os leões da Capital e do Algarve (filial número 2), apenas a incerteza quanto ao resultado final poderá ter mantido os adeptos de olhos abertos, juntando a essa circunstância o facto de a trepidação final do jogo ter suscitado o alvoroço que tinha faltado até então.

A equipa de Rúben Amorim, ao contrário do que se esperava, não esteve em plano aceitável, sobretudo na primeira parte, e só acabou vencedor do jogo, porque uma grande penalidade lhe proporcionou essa oportunidade no declinar da partida.

Tratou-se de um lance suscetível de produzir mais um folhetim que se irá arrastar durante longos dias, que dividiu opiniões e suscitou polémica.

Em Barcelos, o Benfica começou a construir a vitória alcançada num autogolo gilista, e embora a sua exibição não tenha atingido plano de grande notoriedade, acabou por refletir a verdade do que se passou dentro das quatro linhas. Disfrutando também da vantagem de ter pela frente apenas dez adversários durante metade do tempo do desafio, os encarnados, puderam ainda contar com um guarda-redes que acabou por se transformar na grande figura da noite.

O marasmo contaminou igualmente o embate do Dragão, onde o Futebol Clube do Porto venceu sem ter realizado uma boa exibição. No entanto, o controlo do jogo nunca esteve em causa, e o aproveitamento dos lances decisivos acabaram por proporcionar uma vitória tranquila, a dar algum espaço à reflexão sobre o desafio de quarta-feira, a Super Taça, o primeiro a proporcionar uma vitória nesta temporada.

E esse passa a ser, sem dúvida, a partir de hoje, o assunto do momento. O excedente, ou seja, maus jogos, decisões arbitrais discutíveis, passará rapidamente para segundo plano.