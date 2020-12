​Papa mantém-se em casa no Natal e Ano Novo, dois cardeais com Covid-19

O Papa mantém-se em casa e, no dia de Natal, não vai aparecer à varanda da Basílica de São Pedro, para a bênção Urbi et Orbi, nem à janela para o Angelus dos próximos fins de semana.



Num comunicado divulgado esta terça-feira, o Vaticano informa que “em 25 de dezembro, Solenidade do Nascimento do Senhor, o Papa Francisco pronunciará a mensagem de Natal e dará a bênção "Urbi et Orbi ” no Salão das Bênçãos do Palácio Apostólico do Vaticano”. E que, “ nos dias 26 e 27 de dezembro de 2020 e 1, 3 e 6 de janeiro de 2021, a recitação do Angelus terá lugar na Biblioteca”.

Entretanto, dois cardeais do Vaticano estão infetados com Covid-19, um deles, está internado no hospital com pneumonia. Trata-se do cardeal polaco Konrad Krajewski, de 57 anos, esmoler do Papa, que administra as instituições de caridade, que passa a maior parte do tempo a ajudar os sem-abrigo de Roma e das periferias da cidade.

O outro cardeal infetado é italiano, Giuseppe Bertello, de 78 anos, governador da Cidade do Vaticano, que testou positivo e mantém-se em isolamento na sua casa.

O Vaticano não informou se estes dois cardeais participaram no encontro desta segunda-feira do Papa com os cardeais da Cúria romana, nem houve confirmação oficial da Santa Sé dos resultados dos testes destes dois cardeais.