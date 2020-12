Supertaça. Sérgio Conceição mantém mistério sobre Pepe, Otávio e Corona

Sérgio Conceição continua sem saber, ou revelar, se Pepe, Otávio e Corona estarão aptos para defrontar o Benfica na Supertaça.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, o treinador do FC Porto vincou que o mistério sobre Corona e Otávio, que se lesionaram na última jornada da I Liga, permanecerá "até à hora do jogo".

"Ia para dizer uma coisa, mas não digo. Ninguém é bruxo, ninguém adivinha nada. Eles vão melhorando, fazendo tratamento. Vamos decidir muito perto da hora do jogo", esclareceu o técnico.



Pepe também está em dúvida. Depois de ser operado a uma fratura na face, já treina com máscara e talvez possa ir a jogo. De qualquer forma, mesmo que o capitão não esteja disponível, Sérgio Conceição espera que todos os jogadores do FC Porto sejam líderes em campo.

"O capitão usa a braçadeira, mas toda a gente tem de assumir a responsabilidade de representar um clube como o nosso e de não abdicar de certos princípios fundamentais para ganharmos. Temos de ter muitos capitães no balneário. O Pepe, jogando ou não, será sempre um jogador muito importante amanhã [quarta-feira]", frisou.

Jorge e Sérgio conhecem-se bem

Quanto ao jogo, Sérgio está ciente da importância, "por ser uma final, por atribuir um título", e espera uma boa resposta do FC Porto:

"O Benfica é uma equipa extremamente ofensiva, defensivamente tem sofrido em determinados momentos do jogo. Cada jogo é um jogo. Temos de estar preparados para aquilo que controlamos. Temos de estar a 100% para dar uma resposta positiva no jogo e poder ganhá-lo."

Sérgio Conceição elogiou a "equipa técnica muito experiente" do Benfica, liderada por Jorge Jesus, um treinador que conhece bem.

Contudo, alertou que conhece muito bem a dinâmica da equipa encarnada e cada um dos jogadores, pelo que está "preparado para os diferentes cenários" que o técnico rival possa colocar em jogo.

Orçamentos não ganham troféus

Questionado sobre a diferença orçamental entre Benfica, que fez um grande investimento no verão, e FC Porto, Sérgio Conceição recordou que até na Liga dos Campeões há resultados surpreendentes.

"Temos de olhar para o historial do FC Porto e do Benfica. São duas equipas fortes, dois rivais. Não são os orçamentos que jogam e viu-se isso na Liga dos Campeões. Se entrasse os orçamentos, já estava definido quem ganhava a Liga dos Campeões e os campeonatos. Não vejo pressão nem vantagem. Também estamos pressionados a ganhar, até porque somos o clube com mais Supertaças. Essa responsabilidade gostamos de ter e de a assumir", sublinhou.

FC Porto, campeão nacional e vencedor da Supertaça, e Benfica, vice-campeão e finalista vencido, disputam a Supertaça Cândido de Oliveira na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. A arbitragem será de Hugo Miguel. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.